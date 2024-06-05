聰泰科技與中保科技合作開發的SmartVDO Edge，可辨識影像畫面中的落石、火災、車禍、交通違規、車流量計算、外人入侵等，並即時發布警訊，協助公部門打造智慧城市。（王家瑜攝）

2024年台北國際電腦展（Computex）盛大展開，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，掀起一股人工智慧（AI）熱潮。擅長影像處理的聰泰科技早就搭上這波輝達AI浪潮，成為影像暨AI平台解決方案商，本次展出SmartVDO Air是一大亮點，透過語音AI切換畫面，幫助醫師在手術中即時監控病人情況，榮獲2024年Computex BCA金獎。

聰泰科技深耕影像領域逾30年，以影像擷取卡為主力產品，業務涵蓋影像採集、轉換及串流服務。近年AI應用於醫療場域的案例越來越多，例如好心肝基金會、台大醫院、聰泰科技三方所共同研發的軟體，集結醫師數十年的超音波判讀肝腫瘤經驗，可即時輔助判定肝腫瘤的良惡性，辨識度高達9成，精確度比擬CT及MRI。

本次榮獲2024年Computex BCA金獎的SmartVDO Air，是一款尺寸極小、功能強大的智慧影音運算平台，配備NVIDIA最新的Jetson Orin NX／Orin Nano系列核心模組，具有高達100 TOPS 的AI推理能力，能搭配多種影像輸入或AIOT載板，應用於不同領域。

SmartVDO Air如何應用在醫療領域？醫護人員開刀時可透過語音AI切換畫面，查看病人的即時生理數據、過去的影像檢查資料等，過去都需要一名人力在手術室裡協助操作電腦，現在不僅可以減輕雙手的負擔，也可以避免接觸而造成感染風險。

聰泰科技總經理林宏沛表示，輝達今年開始很多應用都是使用生成式AI，強調在邊緣端落地，未來的應用將越來越多；例如將影像轉為文字描述，就像醫師實際在病人旁邊，告知病人哪裡有小黑點、哪裡可能有病灶等，這些都不用到雲端，在邊緣計算裡面就可以做到。

另外，聰泰科技與中保科技合作開發的SmartVDO Edge，可辨識影像畫面中的落石、火災、車禍、交通違規、車流量計算、外人入侵等，並即時發布警訊，也可透過文字搜尋來找出過去的特定事件畫面，協助公部門打造智慧城市。