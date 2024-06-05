又到了鳳凰花開、蟬聲綿綿、驪歌輕唱的畢業季節！為了祝福及勉勵畢業生，高雄市議員林智鴻與高雄市鳳山要紅城市願景協會共同規畫「最佳人氣獎」，頒贈予鳳山區各國小共111個畢業班所推選出的畢業生，金馬賓館當代美術館也大力支持，將場館參觀票券作為獎項之獎品，鼓勵孩子參與藝文欣賞，創造「獨特永恆記憶」，給畢業生不同的期勉與祝福，也為青春的下一階段打氣邁進。

林智鴻與高雄市鳳山要紅城市願景協會共同規畫「最佳人氣獎」，頒贈予鳳山區各國小共111個畢業班所推選出的畢業生（圖片來源：林智鴻服務處提供）

林智鴻表示，校園生活中有許多各方面特質優秀的同學，包括對班級氣氛、人際關係有極正面的影響，「利他即是利己」其實幫助別人就是幫助自己，為鼓勵孩子，所以特別與鳳山要紅城市願景協會共同規畫「最佳人氣獎」，由畢業班級同學共同投票推選，並由導師最終考評。他也感謝金馬賓館當代美術館響應支持，提供每位獲「最佳人氣獎」的同學，各贈2張場館的參觀票券作為獎品，希望同學在校園生活中互助共好，也探索自我夢想的發展舞台。

「利他即是利己」最佳人氣獎希望同學在校園生活中互助共好，也探索自我夢想的發展舞台。（圖片來源：林智鴻服務處提供）

受邀到各校為畢業生送祝福，林智鴻也分享自己學生時期的經歷，他說，人生在前進的過程中，難免會遇到不同的挫折，而挫折是人生道路邁向成功的養分，他期勉同學們，當蹲下的時候就是下一步準備要跳起的時候，祝福每一位畢業同學都能繼續朝著自我的夢想前進。