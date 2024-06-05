許多人找工作約面試時，除了透過電話、人力銀行，也可能會用LINE約面試。一位正在找工作的女子近日接受某家服飾店用LINE邀約面試，沒想到店家面試當天凌晨1時許竟臨時取消面試，聲稱是因為女子回覆邀約時回了「可以」2字，店家考慮用字遣詞、禮貌問題而不錄用，讓女子超傻眼，消息曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，其實凌晨1時才更正面試邀請、打擾人的公司，本來就不值得前去面試。

原PO在Dcard發文表示，她向某間服飾店丟履歷後，店家使用LINE確認面試時間，她也回了「可以」，沒想到面試當天凌晨1時許，店家二度確認面試時間後突然取消面試，辯稱「考慮到打字方面的用字遣詞跟禮貌，暫不考慮喔～」，讓原PO傻眼直呼，「才打2個字就沒有面試機會」，忍不住質疑店家到底從哪裡看出她沒禮貌，「難不成句尾都要加個愛心嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「真的沒必要，還沒進公司都要求用字了，進公司後感覺處處都是地雷，分分鐘老闆不開心」、「我也都說可以、方便、沒問題，這樣也沒被拒絕過」，不過也有人認為，回覆時加上謝謝較有禮貌，「我自己會習慣用您好，謝謝您之類的」、「禮多人不怪，很多人都不懂這個道理」。

另外不少網友指出，從凌晨更正面試時間，就能確認不值得去這家服飾店工作，「是說凌晨1點在那邊跟人家更正面試邀請的公司，也不用去了吧」、「這種白X公司沒去也好啦，你要慶幸不是到職才發現是白X公司」、「凌晨被HR打擾還回覆超有誠意的餒，凌晨打擾不會不好意思，還有臉在扯什麼禮貌…公司再好風評都被這HR搞差，笑死」。