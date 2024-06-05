高教工會英國文化協會分部5日宣布將於11日進行罷工投票，一旦取得過半會員同意，且資方拒絕提出合理調薪方案，估計於6月底展開罷工。（高教工會提供／林良齊台北傳真）

補教業首場罷工！高教工會英國文化協會分部5日宣布將於11日進行罷工投票，一旦取得過半會員同意，且資方拒絕提出合理調薪方案，估計於6月底展開罷工，預計罷工一天就會影響到約600名至800名台灣學生及其家長，一旦進到暑假後還有夏令營等，影響恐怕更難以估計。

高教工會表示， 2004年英國文化協會（British Council Taiwan）在台設立英語教學中心，開始聘僱外籍教師從事英語教學以來，已20年未曾調漲教師薪資，但與此同時，台北地區的物價上漲幅度已超過25％，且近8年，BC對家長學生收取的學費已大幅調高超過35％。

世新大學社會發展研究所教授、協商成員之一的陳信行表示，如果可以避免的話，世上沒有一個勞工願意罷工。然而，BC公司就像世界上大多數營利事業一樣，完全想要犧牲勞工權益、促進利潤最大化，完全沒有意願糾正「二十年不加薪」這種對BC員工的不公不義。』

全國教師工會總聯合會表示，BC教師要求只不過是讓薪資跟上物價調漲的最基本、再合理不過的要求罷了，沒想到歷經6個月的協商，甚至在由台北市勞動局召開的勞資爭議調解會議上，BC資方與其高額聘請的律師，仍堅持只願提供3％近乎羞辱性的調薪幅度，但光2023年台北市物價上漲率就超過4％。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如說，BC教師爭取合理加薪，除了是爭取一個趨近公平的必要行動外，更是為了生活在日常開銷持續上漲況狀下，要求一個勞動者身心壓力的減輕，以為來上課的學生們提供一個更好的教學品質的必要行動。

高教工會提醒學生與家長，一旦罷工投票通過後，工會會第一時間公告後續執行罷工等重要訊息，同時建議英國文化學會英語各教學中心的家長與學生，宜提早聯繫各教學中心，詢問有關停課與退費等相關事宜。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，雖然勞資爭議處理法規定「教師不得罷工」，但補習班教師擁有罷工權利，但仍呼籲雙方努力溝通、化異求同。

英國文化協會發言人表示，在台灣的全職教師採用的是「十級薪資制度」；在此制度下，不管是通膨高低，或在教學中心歷經虧損時，全職教師過去數年來，每年平均大約有2％至3％的加薪幅度，除了將在明年實施的英國文化協會全球薪資調整外，已經為所有全職和鐘點教師的月薪提升 3％，並從2024年4月1日起生效。這是除了將在2024 年 7 月對符合條件的教師年度 2％至3％ 加薪之外的額外加給，這也代表今年許多教師將獲得 5％至6％ 的加薪。

英國文化協會發言人強調，將持續為客戶提供優秀的服務，並將課程相關等影響降至最低。