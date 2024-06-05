美臺商務關係邁向新里程！外貿協會（TAITRA）董事長黃志芳4日晚設宴接待由前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將史帝芬.魯德 (Steven Rudder) 率領的美臺商業協會(US-Taiwan Business Council, USTBC) 國防訪問團，並與我國業者相互交流意見，期臺灣成為全球無人機供應鏈亞洲樞紐。

黃志芳曾於去年接待由魯德中將率領的美臺商會國防訪問團，雙方並合辦臺美國防產業合作論壇，此次再次會面別具意義。黃志芳於致詞時指出，訪團此時來訪是最好的時機，恰逢全球重要的台北國際電腦展(Computex TAIPEI)於臺北如火如荼進行，黃志芳特別強調，邁向人工智慧的時代，臺灣扮演的角色將越趨重要，透過AI科技發展，更期待使臺灣成為全球無人機供應鏈亞洲樞紐。

美國退役中將魯德（Steven Rudder）則指出，臺美之間的友誼與重要聯繫是雙方共同努力和辛勤工作的成果，無人系統正在改變並強化防禦體系，而臺灣在其中更是扮演關鍵角色。隨著局勢變遷和科技等新領域的進步，他期待臺美能共同打造供應鏈的韌性，深化雙方於經濟及科技創新等各層面的交流。