由工商時報主辦的第15屆「台灣權王大賽」5日正式開賽！「台灣權王大賽」自2010年開辦以來，在主管機關及協辦單位的共同推動下，吸引了廣大投資人共襄盛舉，共累計逾56.7萬人次參賽，新台幣超過1,889.6億元總買入金額，有效提升權證市場交易量與成交值。

本屆工商時報邀集證交所、櫃買中心、集保所、券商公會，以及元大證券、中國信託證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、國泰證券、凱基證券、群益金鼎證券等國內八家券商齊心推動，舉辦實體權證交易競賽，並以多元有趣的活動、影音吸引年輕投資族群加入，活絡權證市場。

本屆以「權心投入 證翅飛翔」為概念，台灣權王打造各種接觸權證的管道，讓資深投資人、新手都可以認識權證。除此之外更推出一系列宣傳，線上網路理財節目，線下更針對不同受眾，舉辦「權證實戰體驗營」及「理財講座」、線上影音等多元活動。

第15屆台灣權王權證交易競賽6月5日起開跑，總獎項高達365萬的「權證交易競賽」，競賽一開始就開出早鳥獨有活動，凡是6／46／13成功報名，即可獲得citycafé虛擬提貨卡共送出1000組），早鳥交易實際金額100元以上再抽兩大超商二選一200元購物金。

自6／17起，單次買入權證金額達2,000元，即可享每週抽知名Buffet吃到飽餐券共390名；每月買入權證金額達10000元可獲得1次抽獎機會（累積金額達20,000元獲得2次抽獎機會以此類推每次抽獎機會以10次為上限抽Dyson吹風機共36名)，累積買入金額愈高抽獎機會愈多。

第15屆「台灣權王大賽」報名時間從6月4日起至12月12日皆可報名，競賽時間從6月17日起至12月13日止。