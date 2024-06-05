貿聯-KY指出，5月營收表現不若4月，主要是因為部分少樣多量的業務趨緩，致整體出貨量減少所致。
就各產品線5月的概況言之，工業用線束部分，工廠自動化客戶的出貨量持續保守，周邊設備出貨量較上個月趨緩，至於車用線束部分，整體車用客戶的出貨量相對減少，表現相對持穩的產品線含資訊用線束及電器用線束，特別是高效能運算客戶整體出貨量仍算穩定。
貿聯-KY（3665）5月份自結合併營收為43.2億元，較去年同期的44.21億元減少2.29％，亦較上月的45.02億元，下滑4.04％。累計前五月合併營收為211.85億元，亦較去年同期213.95億元走跌0.98％。
貿聯-KY指出，5月營收表現不若4月，主要是因為部分少樣多量的業務趨緩，致整體出貨量減少所致。
就各產品線5月的概況言之，工業用線束部分，工廠自動化客戶的出貨量持續保守，周邊設備出貨量較上個月趨緩，至於車用線束部分，整體車用客戶的出貨量相對減少，表現相對持穩的產品線含資訊用線束及電器用線束，特別是高效能運算客戶整體出貨量仍算穩定。
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