貿聯-KY指出，5月營收表現不若4月，主要是因為部分少樣多量的業務趨緩，致整體出貨量減少所致。

就各產品線5月的概況言之，工業用線束部分，工廠自動化客戶的出貨量持續保守，周邊設備出貨量較上個月趨緩，至於車用線束部分，整體車用客戶的出貨量相對減少，表現相對持穩的產品線含資訊用線束及電器用線束，特別是高效能運算客戶整體出貨量仍算穩定。

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