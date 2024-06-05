香港知名黃金零售商「周大福」驚傳其在深圳的工廠無預警停工停產。陸網流傳一份「停工待崗通知」截圖稱，因市場環境變化，公司決定將北山工廠相關業務及資產轉移。據了解，相關生產製造業務本月1日起已停工停產。多名遭到遣散的員工無奈稱「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了！」有人稱這次關廠為「搬遷式裁員」。消息一出，「周大福深圳工廠停工停產」隨即衝上微博熱搜，引發不少網民關注討論。

根據上海報業集團旗下《藍鯨財經》報導，網傳一份「停工待崗通知」截圖指出，「因市場環境變化，基於公司發展策略調整、業務生產轉型需要，公司股東決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。本公司生產製造業務於2024年6月1日開始停工停產，停工停產期限及後續安排視市場環境及集團計畫等情況確定，本公司將另行通知。」該通知落款為：周大福深圳珠寶製造有限公司。

滬媒記者聯繫多位周大福深圳工廠員工，確認了上述通知的真實性。多位被遣散員工接到通知時表示突然，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了！」有員工稱本次工廠關閉為「搬遷式裁員」，一位深圳工廠員工表示：「我們深圳工廠要搬遷到順德去，集團應該不受影響？」記者從多位員工處了解到，周大福為員工提供了兩種方案，其一為拿賠償金解約；另一種方案為順德方案，深圳廠區員工可選擇隨遷至順德。

一位工作超過十年的員工稱「拿賠償金的話是N+3。至於順德方案補償金不多，不超過3萬，不管做了多少年都是一樣的。不過去順德你做不做的下去是自己的問題，人家順德那邊工廠也很多人，可能也不需要我們這邊的人？」還有人說「順德那邊也已經很飽和了，那邊根本不夠貨做！」

多位周大福深圳廠員工對藍鯨記者稱，本次裁員只涉及深圳工廠人員，集團與其他廠區不受影響。談到工廠關閉的原因，一位被裁員員工猜測或與深圳廠成本太高有關。據報導，周大福集團預計在6月中旬公佈截至3月31日的2024財年業績報告。而投資銀行摩根史坦利幾日前下調了對周大福的目標價。摩根史坦利預計，2024下半財政年度由於金價飆升，導致黃金貸款意想不到的損失增加，因此下調對該公司淨利潤預測15％。