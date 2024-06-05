美國一名網紅日前分享短影片，內容顯示她搭乘的航班上機艙充滿白色煙霧，該則影片半個月來吸引上千萬人次觀看，網友相當好奇、驚訝機艙內到底發生了什麼事。事實上這架飛機並沒有發生突發緊急狀況，只是艙內空調的冷空氣遇上艙外潮濕溫暖的空氣後凝結成薄霧而已。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約網紅地產經紀人歌沃蒂（Savannah Gowarty）5月中分享TikTok短影片，畫面中顯示，白色煙霧不斷從機艙上方冒出來，白煙瀰漫走道，幾乎看不到機艙前方。

歌沃蒂在影片中寫道：「機艙像在下雨。」她補充說，這趟返回紐約的4小時航程讓她「又濕又冷」。

這則短短10秒鐘的影片至今吸引逾1340萬人次觀看，超過120萬人次按讚，另有近4000則留言，網友們驚訝又好奇機上到底發生了什麼事。

事實上民眾大可不必緊張，這種情況主要發生在潮濕溫暖的天氣。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發言人解釋，這是炎熱又相對潮濕的天氣裡，機上空調流出的冷空氣與艙內溫暖、潮濕的空氣結合後降至露點（Dew point），形成霧，「這些霧持續的時間通常很短，因為冷空氣很快就升溫到露點以上」。

FAA發言人說，飛機在停機坪等候起飛時，通常會透過外部空調裝置，或飛機本身的輔助動力系統（Auxiliary Power Unit）來讓機艙空氣保持涼爽，兩種管道流出的空氣通常比環境溫度冷得多，能夠讓機艙溫度低於露點，進而產生霧。

英國倫敦大學學院（UCL）氣候科學家羅伊（Indrani Roy）表示，機艙為凝結提供了完美條件，這也是為什麼機艙內的物體表面及乘客會感覺「溼溼的」，他說空氣中的水蒸氣容易附著上較冷的固體表面，而機艙內有大量固體表面。