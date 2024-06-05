來自科技界的經濟部長郭智輝傳言身家上百億，今天被立委逼問，直率回應有數十億。立委詢問這麼有錢來當經濟部長，但有何方法可幫低薪員工加薪？他提出「境內關外」是最快做法，藉由提供廠商稅制優惠，擴大內地消費。

立委賴士葆今詢問郭，說媒體報導說他身家超過100億。郭先說沒有，後來直言說有幾十億，坦率風格引發笑聲。但賴話鋒一轉，這麼有錢來當經濟部長，有沒有想過2／3老百姓，領不到平均工資4萬5，問他當怎麼幫員工加薪？

郭智輝拿出他的「境內關外」政策，說這是「最快作法」。利用稅制、免稅方法，去擴大內需市場。先前他曾說要邀請世界前百大公司來台設銷售點，藉由米其林餐廳、流行表演秀，醫美服務，吸引亞洲客前來擴大本地內需消費。

賴士葆質疑，「境內關外」，不就是馬英九時代 的「經濟示範區」，可自由流動，0關稅。要在每個機場港口，都要畫設境內關外嗎？

但郭回應，兩者不完全一樣，他的境內是一個虛擬的(關內)，廠商仍在原來地方從事。只是提供稅制優惠，但坦言尚未跟財政部討論。