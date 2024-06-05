新竹縣警局為響應警署113年警察節推動的「警察節捐血」活動，與警察廣播電臺新竹分台協調新竹捐血中心調派捐血車，5日9時至16時縣警局正門前舉辦捐血活動，縣警局長宣介慈帶領副局長許豐統等官警捐血，期望拋磚引玉，讓更多民眾一起響應捐血活動，紓解血荒。

參與響應的員警有許多是固定捐血人士，更有員警在勤務結束後前往加入捐血行列，讓鄉親與路過民眾紛紛豎起大拇指讚揚警察捐血救人之義舉，也是彰顯熱心公益的最佳表現，經統計本次捐血活動共捐出85袋，合計捐血21,250c.c.，在大家熱情參與下，活動順利圓滿結束。

宣介慈表示，定期捐血對身體有益，除促進新陳代謝，更能用實際的愛心，傳送給需要幫助的人，讓「捐血一袋，救人一命」不僅是口號，更化為實際行動，這正是捐血人默默的善行義舉，也與警察扮演的角色相契合。

宣介慈說，警察做為人民保姆，除了維護治安及交通外，更把愛心化為具體捐血行動，表達警察人員熱心公益情操，體認「捐血有愛，救人最樂」的意義，展現警察人員親民、愛民的一面，以深獲民眾肯定並贏得民眾信賴，進而打造更加溫暖的公益社會。