東山區長呂煌男表示，希望透過此次活動，讓更多人了解地震可能帶來的危害。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

0403花蓮大地震至今讓人餘悸猶存，為喚起大眾的防災意識，台南市東山區公所5日在東山國小文教活動中心舉辦環保、防災宣導，現場展示多件60年前白河大地震在東山的歷史照片，深化民眾對地震風險的認知。

今天活動內容多元，除了展出白河大地震在東山的歷史照片，還特邀成大政治系教授楊永年講述白河大地震珍貴震災影片；成大建築系教授姚昭智則主講地震時的人身安全，讓參與者全面了解地震可能帶來的危害，提高警覺性和自我保護能力。

現場還有各種防災資源展示及解說如生命探測器、特搜專車、搜救犬、無人機操作、熱顯儀、緊急避難包、防災食品、防災器材及各式消防車等，讓參與者了解避難收容所的運作流程及社區應對災害時可以依賴的資源，了解如何保護自己和家人。

東山區長呂煌男表示，希望透過此次活動，讓更多人了解地震可能帶來的危害，提高自我保護能力，掌握應對災害的有效方法，增強社區的整體韌性。