GDDR7的系統頻寬提升至1.5TB／s以上，頻寬相較前一代美光GDDR6高出60％，美光GDDR7擁有四個獨立通道，提供最佳化工作負載與更快的回應速度、更流暢的遊戲體驗，並顯著縮短處理時間。

相比前一代GDDR6，GDDR7的能源效率亦提升超過50％，有效改善散熱問題並延長電池壽命。GDDR7新的睡眠模式，可降低系統待機功耗最高達70％。

其高可靠性、可用性和可維護性（RAS）功能，可在不影響記憶體效能的情境下，增強裝置可靠性和資料完整性，進一步將美光GDDR7應用範圍擴至AI、遊戲和高效能運算工作負載。

美光GDDR7具備高效能，可使生成式AI工作負載，如文字到圖像建立等的處理流量，提升高達33％，回應時間縮短高達20％。

美光預計，採用GDDR7製作的顯示卡在1080p、1440p和4K解析度下的光線追蹤和光柵化，每秒幀數（FPS）相較於GDDR6和GDDR6X，可提升超過30％。

GDDR7產品的推出，完善了美光領先業界的產品布局，為CPU、NPU和GPU元件的邊緣AI推理應用，提供DDR、LPDDR和GDDR記憶體選項。

針對遊戲應用，美光GDDR7記憶體透過效能和幀緩衝區擴展，以可隨遊戲內容變換的場景、玩家和故事情節實現AI增強的遊戲體驗。

美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，美光正透過採用先進製程和介面技術打造出最高頻寬的記憶體解決方案，再次引領記憶體產業創新，並維持在繪圖記憶體效能的領導地位。

美光GDDR7記憶體表現為業界最佳，能為嚴苛的應用實現新層次的真實感和效能。

由於具備與GDDR6X相似的屬性，輔以美光近年累積逐漸成熟的技術、設計和測試經驗，將有助於GDDR7加速被業界採用，美光也將為其擴大量產提供全方位支援。