超市龍頭全聯繼農業再生之夢第一彈小農經濟學之後，緊接著宣布第二彈-科技農畜，據統計，全聯銷售科技農畜涵蓋精肉、蔬菜、鮮魚與調理等4類別，2023年銷售即創造超過27億元亮眼成績。

為致力支持台灣農漁牧業發展智慧科技，與看準台灣一年食用超過2億隻雞的商機，年中慶期間更公開導入AI智慧農業系統的國內雞肉大廠「超秦」產線，以及獨家販售善美的「博士級生菜」產地「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，可望帶動相關業績成長1成以上。

全聯身為全民大冰箱，近期提出「小農直採」、「科技農畜」、「平價有機」、「生態農作」、「裸賣減塑」等五大類別的「農業再生之夢」；其中，日光蔬活農場不用農藥、曬日光、無土味等友善水耕蔬菜3年成長逾4成。

而超秦導入AI智慧農業系統照顧白肉雞，且在專業電宰、圓刀與人工精緻分切等一條龍流程導入AI智慧農業系統，加上產線以機器取代人工作業，不僅提升作業安全，產量效率也可增加50％，2023年銷售額超過2億元，逾300萬盒的年銷量。

另一隻明星土雞—文昌雞，則自2023年獨家導入超秦企業旗下綠野農莊，文昌雞切塊和文昌雞全雞商品，上架不到半年就熱銷逾幾十萬盒，足見其銷售潛力。全聯強調，販售的生鮮雞肉商品皆可溯源，提供安心、安全、可溯源的國產優質雞肉，讓民眾安心採買。