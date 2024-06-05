江詩丹頓（Vacheron Constantin）珠寶表向來深受女性表迷的喜愛，即起至6月7日在微風南山藝文中心舉辦《匠藝幾何女性藝術家聯展》，除了展出會散發香氛的Egerie概念表、特地來台展出的12

只骨董女用珠寶表外，還邀請三位台灣女藝術家一同聯展，即起在官方Line帳號開放預約。

江詩丹頓全球唯一的Egerie香氛概念表，為設計師殷亦晴與調香大師Dominique Ropion共同創作。 （Vacheron Constantin提供）

今年江詩丹頓在WW表展發表一款全球唯一的Egerie香氛概念表，是高級訂製時裝設計師殷亦晴 (Yiqing Yin)與法國調香大師Dominique Ropion共同創作的傑作，特色是將香氛奈米膠囊織進表帶中，可不時地散發迷人香氛，現場也展出殷亦晴為這款概念表發想一襲紫藍虹彩漸層色調的高級訂製禮服。

江詩丹頓展出12件骨董珠寶表，年代最久遠的是1839年的黃金懷表。 （Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓1971年蜂巢結構手鐲神秘表。 （Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓1924年裝飾風格骨董珠寶表。 （Vacheron Constantin提供）

擁有近270年歷史的江詩丹頓，近三世紀以來為仕女打造無數珍稀珠寶表，總廠特別精選12件骨董珠寶表檢人台展出，其中年代最久遠的1839年的黃金懷表。

為了向女性與藝術致敬，江詩丹頓也展出三位台灣女藝術家的作品，包括美國白宮《美國國務院藝術獎章Medal of Art》得主王淑鈴的「吟唱的河流7」與「山的語言V」兩件畫作，當代藝術家何采柔的數位作品《Behind the Scene》，以及當代藝術家LUPA的兩件複合式媒材作品「機械騎手」與「太空航行」。