陳零九、黃偉晉、賴晏駒（小賴）4日晚在《娛樂百分百》的「慶娛年粉絲同樂會」上突破個人尺度演出。除了合體跳16蹲，黃偉晉跳起洗腦神曲《晚安大小姐》「牙勒牙勒～」舞蹈，陳零九豁出去唱《學貓叫》，賴晏駒則是即興熱舞嗨翻直播現場。

黃偉晉感性表示：「其實《娛樂百分百》每一年都會幫我們過生日，現在輪到我們幫節目過生日」，陳零九分享與2人搭檔心情：「我本來就不是主持出身，偉晉跟小賴經驗很豐富，他們給我很多指導跟幫助。」賴晏駒則把功勞歸功於多年來陪伴的所有觀眾。

陳零九（左起）、賴晏駒、黃偉晉慶祝節目27周年。（八大提供）

八大電視《娛樂百分百》自1997年開播，製播27年來不僅是全台最長壽的娛樂新聞節目，更開啟全民瘋玩狼人殺熱潮，更破天荒將招牌單元「凹嗚狼人殺」總冠軍賽，移師到台北小巨蛋舉行。此外，《娛樂百分百》自創立YouTube官方頻道，至今已累積13.1億觀看次數、2億小時的觀看時間；同時在狼人殺熱潮的帶動下，更一度創下單日最高突破 165 萬觀看次數的驚人佳績。

細數這些輝煌成績，黃偉晉說：「我們很努力做大家想看的內容，不只要謝謝觀眾的支持，其實每一位來參加《娛樂百分百》的來賓，我們都很感謝，有大家的加入，我們才有更多不同的火花。」賴晏駒也透露，過程中節目一直推陳出新，他逗趣說：「想到《娛樂百分百》就想到狼人殺的來賓，很多都不敢來，現在你們可以來了吧！為了你們，我們有新的單元。」

來賓黃宏軒回憶起剛參與「凹嗚狼人殺」錄製時，就因為玩不好，被網友嫌棄的往事，他笑說：「我因為狼人殺被罵到把個人YouTube頻道都刪掉，但我還是來錄影，原因就是來《娛樂百分百》，很像跟朋友一起玩，我很喜歡。」

同時，昨也官方Youtube頻道訂閱破百萬的好消息，其中觀看次數最高的影片為郭雪芙、劉以豪在戲劇《我們不能是朋友》中的唯美親密床戲片段。3人當場Call out郭雪芙，邀請她到《百分百》錄影，她笑言如果有好玩的單元遊戲一定會參與錄製，賴晏駒則逗趣回應：「為你設計一集，你覺得無聊，可以直接離開棚內。」