明基佳世達集團COMPUTEX AI NOW智慧餐飲零售展區，結合拍檔科技、WiXtar星益欣，提供AI自動化餐廳解決方案，並攜手雙月食品社，以「AI Plus＋雙月食品社」為主軸，整合AIoT應用、SaaS數據中台，推出全球唯一結合3種AI應用技術之AI Kiosk點餐機，致力讓AI落地化。

WiXtar星益欣為協助實體門市數位轉型，經營LaaS (LaFresh as a Service) 數據中台與合作夥伴生態圈、整合多元AI技術，致力成為亞太區餐飲零售界最落地的AI整合應用商，協助企業高效管理、績效升級。此次於COMPUTEX展出全球唯一結合3種AI應用技術之AI Kiosk點餐機，包括「AI人物行銷推薦」、「AI多國語菜單」、以及「AI語音點餐」。

拍檔總經理暨星益欣董事長王保鋅表示，人工智慧在餐飲零售的應用並不是為了取代人力，而是要在缺工的大環境下，協助企業減輕人力負擔。星益欣的研發整合能量即是讓AI應用落地、實現自動化營運，釋放人力做更有價的服務、提高門市及總部的人均產值。

此次COMPUTEX AI NOW智慧餐飲零售展區與雙月攜手合作，以雙月實際應用場景延伸，導入AI Kiosk自助點餐，現場提供3種AI智慧點餐服務，整合POS系統、KDS廚房系統、廣告叫號系統等應用，並結合2種AI送餐服務：AI軌道送餐、送餐機器人，打造「AI Plus＋雙月食品社」全自動智慧餐廳。

星益欣執行長康惠媚表示，全台自2023年起的新展店，以自助點餐為主的餐廳占比達45％，目前Kiosk自助點餐的交易比更達90％。星益欣透過與AI夥伴的資源整合，相信在AI相關應用更趨成熟、市場接受度更高後，將會迎來新一波AI模組的導入需求。