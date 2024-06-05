資深藝人余天和李亞萍二女兒余苑綺2022年因直腸癌病逝，留下老公Gary（陳鑒）和家人。日前Gary卻捲入詐騙案遭逮。事件發生後，Gary被傳出開口向余天討4千萬，而當初余苑綺罹癌化療時，他也不聞不問。名嘴狄志為在節目上爆料，當余天聽到女婿涉詐時，氣得差點心臟停止。

狄志為在節目《新聞挖挖哇》透露，其實在Gary涉詐事件還沒爆出之前，早在2022年余苑綺過世，他去上香時，在休息室跟余天夫婦聊天時，兩人就抱怨過女婿，內容甚至多到可以寫成一本書，包含陳鑒是怎對待余苑綺，不賺錢還一直伸手跟太太要錢，但當時李亞萍為了替女婿留面子，所以叫他不要傳出去。但是這次聽到女婿涉詐，余天接到記者詢問電話覺得很丟臉，李亞萍告訴他余天氣到心臟差點停了。

而關於先前傳出余苑綺有留下3千萬或是1千萬遺產的說法，狄志為表示余天夫妻都低調未透露。此外，還有一說指出Gary一個月賺3萬，卻花費20萬，狄志為表示確切數字他不知道，但他相信是有可能的，因為他2年前聽到的訊息，指出Gary沒有賺太多錢，但是出手很闊氣，還不是對妻子和家人，而是其他外面的朋友，自己則是開名車、背名牌包包。

余苑綺老公陳鑒涉詐騙。（圖／中時資料照）

狄志為也談到在余苑綺後來發現癌症轉移，開始在做化療時，當時要Gary去照顧，他都是要來不來的，狄志為表示：「叫他來一下好像要他的命，你老婆躺在這邊，是父母在顧，是家人在顧，你去哪裡了」。而余苑綺晚上想要吃東西時，傳訊息叫老公幫忙買，Gary卻回：「你沒手沒腳不會自己去買」，讓李亞萍看了覺得很心酸，種種惡行讓余天很後悔把女兒嫁給他。