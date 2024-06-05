網紅泡芙到芒果園了解芒果生長栽培過程。（台南市政府提供／寶智華台南傳真）

台南芒果節將於22、23日於走馬瀨農場登場，美食網紅「泡芙」５日造訪台南，拍攝「泡芙餓了麼？」youtube頻道影音，市長黃偉哲5日邀請泡芙品嚐芒果及各式芒果料理，泡芙一次品嚐到芒果節3家聯名店家以及8家飯店的料理、點心和飲品，大讚台南芒果太好吃。

台南市長黃偉哲表示，全台每2顆芒果有1顆來自台南，今年芒果節有百家產業店家響應，包括產地農會芒果禮盒、台南品牌芒果乾、產地芒果冰店、芒果節聯名網紅甜點店kadoya喫茶店、栗卡朵洋菓子工坊、無飲飲品，以及台南市區8家飯店（台南老爺行旅、台糖長榮酒店、臺南維悅酒店、禧榕軒大飯店、台南遠東香格里拉、大員皇冠、台南大飯店、台南安平雅樂軒酒店）和糕餅伴手禮業者等。

網紅泡芙表示，這次為了跟大家分享台南芒果的美味，特地來台南拍攝影音，拜訪了產地左鎮「吳爺爺漫果處」的新生代青農吳豈宏。吳豈宏除了介紹芒果的生長栽培之外，並透露臺南白堊土質的獨特栽培環境。

泡芙說，更棒的是一次品嚐到芒果節3家聯名店家以及8家飯店的料理、點心和飲品。這次台南芒果美食之旅預計６月18日上架，請大家關注「泡芙餓了麼？」youtube頻道。

台南市政府農業局局長李建裕表示，台南國際芒果節6月22、23日在走馬瀨農場盛大舉辦，活動兩天門票優惠只要150元。22日開幕當天，民眾或寵物穿著芒果色系（紅黃橘綠）或芒果圖樣服裝、配件，即可參加「芒果轉轉樂」抽獎，限量好禮，抽完為止。活動詳細資訊請見台南國際芒果節FB粉絲專頁。