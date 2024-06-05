Darren邱凱偉5日出席韓國JAMIE WEST高爾夫球配件品牌活動，被問及孫安佐事件是否影響他對3歲兒子Travis的教育，他表示確實有因此開始反省教育方式要不要這麼嚴格，並思考自己曾經是怎麼被教育的，在有點叛逆、差點走偏時是怎麼被拉回來，坦言最怕孩子長大後有事不跟父母討論、變成有一道牆。

邱凱偉分享他小時候在新加坡讀書，住在阿姨家，雖然很自由，但家規是10點後朋友不能打電話到家裡，超過12點沒回家就進不了家門，他還曾拿報紙、紙箱鋪在樓梯間過夜；後來去澳洲讀大學，不算叛逆的他開始在規範下偷跑，打耳洞、穿鼻環之外，也想刺青。

Darren 邱凱偉（左）擔任JAMIE WEST高爾夫球配件品牌摯友，與台灣區品牌總代理洪獻聰相見歡。（On the Green提供）

他說，因家裡管很嚴，他於是想到先刺爸爸名字中的「漢」字，便以交作業為由，請爸爸寫毛筆字「漢」寄給他；半年後他帶著韓國女友回台灣，爸爸要幫他推拿整脊，他一脫衣肩上刺青曝光，他便想了一套說詞：「這是你寫的『漢』，家裡又是經營漢藥，象徵我把邱家扛在肩上，然後我是人在番邦心在漢！」讓爸爸聽了感動得「悲喜交加」，還說「你媽媽那邊我來交代」！

Darren表示，將來也會讓小孩出國讀書，地點可能是他即將前往投資副業的澳洲，他覺得最適合出國的年紀是小四、小五左右，先把注音符號都學會了、基本中文都看得懂，這時候去海外念書學得會是標準發音的英語；他兒子還未上幼兒園，現在除了視訊上英文課，也開始學台語，很愛唱他的台語歌〈愛越遠越重〉，去唱歌時已會霸佔麥克風。之前他從沒帶兒子公開亮相，今年他和孫可芳合作的《沒有你依然燦爛》有報名金鐘獎，如果再度入圍金鐘就有機會帶兒子出席。

Darren 邱凱偉5日擔任JAMIE WEST高爾夫球配件品牌摯友。（On the Green提供）

Darren說他14歲時在新加坡就開始跟著小阿姨、姨丈接觸高爾夫球，當過他們好幾年桿弟，但真正積極練習是這兩年，今年也加入明星高爾夫協會。他的老闆兼好友周杰倫與老婆昆凌也是高爾夫球高手，但還沒跟他們一起打過球，「但有在社群看到彼此打高爾夫，杰倫打得很好，他和昆凌都是名師在指導，我當然都打不過他們！」說完又開玩笑說：「你們看我生存慾望有多強！很多人去球場談生意，為了談成功，都會讓幾桿、讓對方開心！」並大讚周杰倫籃球、網球都呱呱叫，「他運動細胞太好！」透露之前去澳洲，周杰倫有提議要他多留幾天一起打球，但他因為要趕回台灣拍戲，所以沒約成。

他並透露最常約的球友是柯有倫，「柯有倫打得比我好，他從小就跟他爸一起打、10幾歲就下場，打球姿勢非常漂亮」。

Darren 邱凱偉5日擔任JAMIE WEST高爾夫球配件品牌摯友。（On the Green提供）