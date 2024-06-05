內政委員會審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野分歧不大，並共同支持提高罰鍰，最終《詐欺犯罪危害防制條例草案》出委員會，須交由黨團協商，立法院長韓國瑜在下午3點35分進入委員會，並坐在國民黨立委許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩身邊，專心聆聽逐條討論，停留約30分鐘後離開。

其中，針對國外電話詐騙防範，國民黨立委牛煦庭提問通傳會主祕黃文哲，我國目前的法條有針對高風險的國外電信事業做列管，如何認定是高風險電信事業？黃文哲說，目前已經跟超過200個國家都有簽署國際漫遊協議，至於高風險部分，是少部分地區提供的漫遊服務、預付卡服務的機制，和當地國家不同。

黃文哲表示，雖然大部分國家不一定都有實名制，但因為草案條文有授權，未來會對高風險的電信公司訂出標準，目前大概有一個地區一個國家，有發行「黑莓卡」的預付卡，是比較屬於高風險。

牛煦庭指出，多一層詐騙可能；通傳會表示，香港某家發行二、三十萬黑莓卡，用來犯罪只是一小部分，如果進入台灣還沒辦法上網才有辦法查核，不如是讓他們上網，沒有入境紀錄就不能使用，打詐跟人權中維持平衡，最終此條文保留送黨團協商討論。