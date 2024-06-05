南港經貿園區近年來許多大企業進駐，除了帶動區域發展外，也因為人潮導致當地交通時常壅塞。當地里長就建議，應在人潮眾多的中信經貿園區與南港展覽館二館之間，設立地下連通道，緩解平面道路的人潮，進而緩解交通問題。對此台北市長蔣萬安則表示，該地目前已經有天橋連接，當地的購物中心完工後，也會規畫設立新的天橋，會針對交通以及捷運等因素考量評估。

南港區三重里里長江輝吉於「與里長有約」市長會談中表示，里內南港展覽館在各大集團企業進駐後，雖然帶動當地區域經濟發展，不過人潮也帶來車潮，讓當地交通狀況在尖峰時段相當擁塞。由於當地道路已經相當狹小，行人也相當多，上下班時段常因人潮影響車流，導致交通大打結。

江輝吉也提到，雖然現階段該地有設立一條人行天橋，但若遇下雨天，上下樓梯會相當不方便，不僅對於當地民眾造成困擾，對來經貿園區洽公的人們也會有所影響。因此他建議，應在人潮最多的中信經貿園區與南港展覽館二館之間，設立行人地下連通道，將人流引導地下道後，就能夠減緩人潮對於平面車流的影響，通行的人潮也不會受天氣影響。

不過據了解，由於建設行人地下道茲事體大，初步預估造價就高達上億元，且不光是南港展覽館周圍牽涉地上與地下捷運段，還需評估安全性問題外，若採「明挖」方式施工，恐對周邊已經相當擁塞的交通環境再添影響；若以「免開挖」地下推進的工法，恐怕預算又會向上增加不少。

台北市長蔣萬安則表示，市府一直非常重視南港的發展，因為南港是整體東區門戶計畫非常重要的關鍵樞紐。他強調，在里長提案後，市府有啟動工務局、新工處、交通局、捷運局、都發局等單位的跨局處討論，副市長李四川也曾親自到場會勘。

蔣萬安說明，當地目前已經有一座人行天橋連接，此外目前正在施工中的購物中心，未來在完工啟用之後也已經有規畫新設天橋，因此是否要再額外增建行人地下道，會再與里長及當地民眾近一步討論。他強調，由於地下連通道長達200公尺，整個施工對整體交通的影響，還有對地下的捷運以及其他的安全性的問題，都要一併的整體考量。