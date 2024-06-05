于卉喬（喬喬）日前曝光最新形象照，展現不同以往的成熟面貌，于卉喬笑說可能因為初次拍形象照，覺得拍照比表演還難，不但肢體表情都要有戲，還要跟著服裝造型、場景詮釋變換姿勢，表情、姿勢還都要好看，讓她直呼挑戰極大。而準備升高三的她，也透露大學將報考表演相關的科系，正在努力備考與練習中。

喬喬從小參與戲劇演出，她說國、高中時，越來越確定要走表演這條路，她私下會去進修表演，學校的表演藝術課老師也給了很多幫助，「我現在在了解各個藝術大學跟表演科系，還要同步準備學科、術科的考試，且學校的學業也不能放掉，總有種時間完全不夠用的感覺。」

于卉喬正在努力被考大學。（光意娛樂提供）

而近期的表演經驗中，最讓她覺得挑戰的，是《謊言世界》的MV拍攝，因為這是她首次用非寫實的表演方式，還要跟高慧君、謝翔雅等前輩即興對戲，讓她既緊張又覺得新鮮。于卉喬表示MV中他們要各種推拉爭吵，這是她第一次這樣大力跟別人撕扯對罵、大吼哭鬧，讓她拍完整個人都快虛脫。

于卉喬表示，「MV裡沒有台詞，但為了要把情緒真實表現出來，所以我們不斷互相大吼怒罵，要真的很崩潰很用力。而且我還有拿剪刀攻擊別人的橋段，雖然是演的，而且現場有人指導、還不斷排練過，跟對方也都有保持安全距離，但我真的超級緊張，還要注意情緒不能掉。」她還笑說那天拍完吃飯的時候都覺得快睡著了，因為真的很累，但也是個令她難忘的經驗。