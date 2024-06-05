彰化1名80歲的顏姓阿嬤右上腹痛就醫，到醫院檢查出罹患少見的十二指腸壺腹癌，幸經手術切除，術後恢復良好。醫師提醒，約7成壺腹癌患者會出現黃疸症狀，如有黃疸或尿液如紅茶顏色等症狀，應儘快到腸胃肝膽科檢查。

顏嬤月前因右上腹疼痛，由家人陪同到員林市員榮醫院員生院區由胃腸肝膽科醫師郭武憲院長診治，經抽血、斷層掃描，發現其膽管、胰管都有擴張，因有黃疸情況，再進行內視鏡檢查，發現十二指腸壺腹有腫瘤，將總膽管跟胰管阻塞住。

郭武憲在顏嬤的總膽管內放置内引流管，解决黄疸問題，並進行切片檢查，發現细胞有異常，可能是零期癌或癌前病變，之後將其轉診給員榮醫院一般外科駐診醫師黃挺碩檢查，確定是十二指腸壺腹癌，隨即安排達文西胰頭十二指腸切除手術。

黃挺碩指出，壺腹癌幾乎沒有明顯症狀，發生原因至今不明，初期症狀與一般的腸胃不適很類似，容易被忽略，很難早期發現，且腫瘤長在不易手術地方，若淋巴轉移5年存活率僅25％至40％，顏嬤十分幸運，並未轉移，5年存活率約80至90％。

他表示，壺腹藏在消化道裡，位置就在胰管與總膽管最末端2公分之接合處，開口於十二指腸壁，胰臟分泌的消化液與肝臟產生的膽汁在此匯集流入十二指腸，幫助消化。根據台灣癌症基金會資料，我國前駐泰國代表李應元在2021年因壺腹癌病逝，在台灣，每10萬人約僅有0.3至0.46人罹患壺腹癌，屬於少見癌症。