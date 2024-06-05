網銀國際投資「周處除三害」電影，在大陸創下28.8億元驚人票房，今年趁勝追擊再發行經典IP全新電影「加菲貓：農場大冒險」，將在端午連假上映，網銀基金會特別舉辦「揪愛在一起看電影公益活動，邀請台中市200名國中小及育幼院童搶先觀賞，其中1名基金會課輔班小三學童小文，由阿嬤陪同第1次進入電影院，直呼「真的很開心」。

「加菲貓：農場大冒險」將於6月7日端午連假上映，網銀基金會特別在上映前舉辦「揪愛在一起看電影」，邀約長年扶助合作的台中市7所國中小、育幼院與基金會課輔班200名親子，免費入場觀賞，並精心為每位學童送上加菲貓周邊禮品，更邀請加菲貓中文版配音的藝人陳漢典蒞臨，與大小朋友們分享配音的趣事，及加菲貓電影帶來的真切感動。

基金會課輔班小三學童小又，因父母離異，父親養病中無法工作，目前都由阿嬤照護，小又表示，「我從來沒有去過電影院，這是我第一次去電影院看電影，更是第一次和阿嬤還有家人們一起看電影，真的非常開心」。

網銀基金會表示，長年關注兒少議題，關懷弱勢學童，推動音樂扶助陪伴計畫、開辦課輔班等，有感於弱勢家庭家長努力維持家庭基本開銷，往往得犧牲親子相處時光，致使親子關係較為薄弱，期盼透過舉辦公益電影活動，小手牽大手，邀約最親愛的家人一起走入影廳，從一場電影開始，延續一日或更多的甜蜜親子時光，為親子共創美好的回憶和話題，更拉近親子心距離。

網銀基金會執行董事陳大鈞表示，網銀國際集團落實企業社會責任，在董事長蕭政豪的支持下，網銀基金會秉持初衷，關懷弱勢、守護需要幫助的人，堅持做對的事、有意義的事，除台中場外，也將分別於台北、花蓮舉辦「揪愛在一起看電影」公益活動，攜手弱勢家庭親子，創造美好親子時光。