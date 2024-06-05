動畫電影《神偷奶爸4》中文版卡司找來原班人馬胡瓜和王彩樺為片中夫妻檔格魯和露西配音，這是胡瓜第5次配音格魯，符合他做節目一貫的精神，一晃眼已經14年；王彩樺則是第3次配音露西，她認為自己的個性和露西非常像，很活潑喜歡冒險，也愛家庭愛小孩愛老公，連家裡的黑色貴賓狗都已經取名叫露西，是真心喜歡這個角色。

而《神偷奶爸4》加入的大反派「惡霸麥星」，則邀請到曾國城獻聲，他說：「隔了16年後再度挑戰好萊塢動畫配音，當年才剛結婚現在小孩都已經唸大學了！」他還提到惡霸麥星小時候其實是很善良、熱情且熱愛唱歌的，並沒有想像中的那麼壞，內心仍保有一顆赤子之心，這個性和自己骨子裡的想法相同，也想盡一己之力來改變世界。

聊到小孩話題，王彩樺回憶20幾年前第1次當新手媽媽，大女兒4、5個月時要去打針抽血，捨不得女兒扎針母女倆竟一起爆哭，另外她還記得餵母奶的時候很辛苦，因為沒有什麼母奶，吸到奶頭都破皮了卻還脹得像鉛球一樣，讓她印象超深刻。