最近有人目擊到一架F/A-18E超級大黃蜂戰機，配備了標準6型(SM-6)遠程防空飛彈，並留下了頗清楚的照片。這引發了軍事迷的興趣和猜測，評估潛在的作戰能力，及其未來的戰略影響。

戰區(The War Zone)報導，照片是一名網名Stinkjet的航空攝影師所攝，他的照片也發表在個人Instagram 帳戶上。根據Stinkjet所述，4張照片是今年4月17日在加州中國湖海軍航空武器站(Naval Air Weapons Station China Lake)以北約100公里處拍攝，他說：「戰機在我們上空繞了三圈，然後離開。我估計這架飛機的飛行高度約為 18,000英尺(5400公尺)。」

標準6型的全尺寸模型。裝在F-18戰機的不需要後方的加力助推器。(圖/雷神公司)

攝影師第一時間並沒有注意到這枚飛彈的不尋常之處，但照片發表後，其他網友一眼就看出那是SM-6飛彈，屬於美國海軍最先進的艦用防空飛彈之一，但它的角色已不只區域防空，還有其他功能。SM-6飛彈（另一正式編號為 RIM-174）可以對抗遠距離的空中威脅，包括戰機、巡弋飛彈，終端飛行的彈道飛彈；特定情況下，甚至可以對抗的高超音速武器。不過，2016年， 美國海軍進行一次特別的實驗，利用資料鏈座標，將SM-6 飛彈瞄準遠處的海上靶艦，並成功擊中；之後類似的實驗則是打擊地面目標，同樣非常精準。這使得SM-6的功能拓展到遠程海上打擊與陸地攻擊，被稱為「準彈道飛彈」。

超級大黃蜂和 SM-6 的搭配在三年前就曾被發現過，但從未得到美國海軍的正式承認與相關說法。軍事迷只能從SM-6高超性能做出聯想，比如它可能擔任空射彈道飛彈，從戰機上發射，可以大幅度增加射程。另外別忘記，SM-6也是性能高超的防空飛彈，對動態目標的追蹤能力極好，這使得它一定也是極佳的空對空飛彈，同時射程極長。

Vampire Rhino with what looks like an AGM-84H/K SLAM-ER painted in the orange test paint. Maybe someone else can give a better ID of what it is? pic.twitter.com/kIMiWFXcBo — StinkJet (@StinkJet) June 3, 2024

值得討討的是，它要如何導引？可以利用資料鍊與戰機雷達搭配飛彈本身的主動雷達尋標器。或許這就是測試的主要任務。

無論如何，將 SM-6 整合到超級大黃蜂戰機上，將對美軍帶來一些非常有趣的好處。如果海軍真的將 SM-6 改造為空射武器，可能在不久後看到其他軍種也會跟進。例如 F-15EX也可以搭載；或者原本不具空對空能力的B-52 和 B-21 等轟炸機，搭載SM-6沒有技術難度，卻給轟炸機帶來空對空，與空對地的雙重能力。