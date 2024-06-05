汛期將至，為完善下水道的排洪功能，台北市水利處積極推動雨水下水道延壽計畫，台北市長蔣萬安今(5)日特別率領市府各級官員團隊，前往內湖區視察一處雨水下水道系統維護作業，並親自進入下水道查看； 蔣萬安說，實際來看才能真的感受到地下管線的整體狀況，親身體驗才能更深刻的了解台北市整體工程狀況。

台北市至今已完成716公里雨水下水道工程，為全國之冠，蔣萬安今日與副市長李四川一同到現場視察；水利處指出，水利處積極推動下水道延壽計畫確保老舊箱、管涵的健康情形，強化雨水下水道工程的結構並增加既有水利設施的使用壽命，以維持排水系統正常運作，降低北市積水災害之風險。

水利處表示，雨水下水道肩負都市排水的重任，雨水下水道就像人體的血管一樣重要，支撐大雨時的城市清洗，任何一個地方堵塞損壞，將影響全市的防洪安全，因此為了確保老舊箱、管涵的健康情形，每年都辦理年度雨水下水道結構修補預約維護工程及雨水下水道結構修補工程等，並推動混凝土壁體弱化剝落改善工作及鋼筋鏽蝕改善工作。

蔣萬安表示，自己上任後推出了提升台北市整體降雨容受力，從現在78.81mm提高到88.8mm的目標，接下來會全速推進，也規畫了相關的結構修補，今天下到雨水下水道是以走動式管理了解第一線的狀況與需求，同時也更了解新舊工法，也就是「螺旋內襯工法」的功效。

他說，從2008年開始，分階段陸陸續續已經完成69處集水區的結構補修，接下來還有9處會在明年陸續完成，未來面對極端氣候，北市府透過結構補修逐步的提高降雨容受力，希望能夠帶給市民朋友一個安居、宜居的環境。