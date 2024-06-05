45歲歌手梁靜茹當年憑一首「勇氣」暴紅後，治癒嗓音推出無數情歌金曲，因此被冠上「情歌天后」封號。近期忙著在大陸巡演的她，突曬一張在河濱公園拍攝意境照表示「想跟過去好好道別」。

近日梁靜茹透過IG發出許多照片，其中一張在台北的河濱公園側拍照可見她身穿淺咖色大衣，頭髮被風吹得有些凌亂，有感而發直言：「我想跟過去好好道別」，雖然是舊照，文字卻不免讓人有些聯想。

梁靜茹曬出意境照，直言：「我想跟過去好好道別」。（圖／翻攝自IG @fishleong616）

梁靜茹曬出在河濱公園拍攝的美照。（圖／翻攝自IG @fishleong616）

翻看梁靜茹IG可以發現，近日她發文次數頻繁，平均一天都會分享2～3篇以上，內容除了工作花絮照也經常分享心情語錄與粉絲們交流。事實上，2010年和富商老公趙元同（Tony）結婚，無奈最後感情變調，2019年認了彼此婚姻走到盡頭簽字離婚，結束9年的婚姻生活。

離婚後，梁靜茹的感情生活也成為粉絲關注焦點，今（2024）年3月曾曬出異性的合照，引發粉絲好奇該男子身分是否為她的新對象，對此，經紀人則回應：「是靜茹認識很久的音樂夥伴」。