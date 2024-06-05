迎接盛夏，新光三越高雄左營店6月6日至6月23日強力推出「夏日會員嘉年華」年中慶檔期，聯手6大銀行集結首發新櫃、獨家快閃並搭配流行服飾超殺折扣共同祭出今夏百貨最強會員回饋。

新光三越高雄左營店6月6日至6月10日首5日全館單筆消費滿3,000贈900 skm points（累贈）；6月11日至6月16日點數雙倍抵：化妝品／服飾區（女裝／休閒服飾／男裝／童裝）單筆消費滿3,000元即可扣1,000 skm points折抵200元，及6月6日至6月10日連續5天單筆刷2,000元即贈日本知名攝影藝術家蜷川實花獨家聯名「盛放美好聯名卡友禮」—晴雨都綻放直傘、繁花采采地墊等。

不僅如此，新光三越全面擴大skm pionts回饋陣容，打造夏日點數派對，吃喝玩樂點點都滿足，只要於APP點數專區扣指定點數，上百樣熱銷夯品、皮克斯最新強檔電影《腦筋急轉彎2》電影票及獨家週邊就能輕鬆帶回家。

6月6日至6月7日使用新光三越行動支付skm pay，並綁定6大指定銀行（台新銀行／新光銀行／玉山銀行／台北富邦銀行／星展銀行／匯豐銀行）信用卡，全館累計滿1萬5,000元送5,000點skm points；6月8日至6月10日、6月14日至6月15日、6月21日至6月22日連續3周全館單筆滿3,000元送1,500點skm points。

為了鼓勵消費者使用skm points，新光三越也推出多重好禮大放送：首次申辦數位貴賓卡可獲得100點skm points；首次加入會員並過卡單筆消費滿2,000元即可抽「韓國首爾來回機票」；新會員完成《腦筋急轉彎2》打卡集章任務並扣100點skm points 即贈電影限定筆記本；扣點就能兌換Dyson吹風機、Panasonic電扇等熱銷涼夏家電；扣500點起更能將DECORTE 仙女濾鏡組、WHOO后絲絨水粉餅組等美妝經典爆品帶回家；新光三越高雄左營店獨家！扣300點起即可兌換芒果季沁涼冰飲品；新光三越獨家專屬活動！扣1,500點起即可兌換《腦筋急轉彎2》限量週邊商品，電影兌換券，點點都可愛。

新光三越《夏日會員嘉年華》全面備足今年流行趨勢商品—潮流穿搭單品、夏日美妍組合、戶外休閒服飾等，適逢夏換季全面7折，部分商品更是搶先下殺5折起。此外盤點居家必備涼夏家電大賞，包含輕奢美型風扇、空氣清淨機、按摩椅等人氣家電，再配合全館單筆滿3,000元贈900點，點數翻倍送，買越多越划算。