台灣高等檢察署5日召開全國檢察長業務座談會(台高檢提供)

台灣高等檢察署5日召開全國檢察長業務座談會(台高檢提供)

台灣高等檢察署5日召開全國檢察長業務座談會(台高檢提供)

台灣高等檢察署今天召開全國檢察長業務座談會，會中法務部長鄭銘謙指示全國檢察長「嚴懲犯罪」、「柔性司法」、「提升檢察效能」3大工作重點；檢察總長邢泰釗強調，打擊「黑、金、槍、毒、詐」等犯罪為檢察機關當前最重要的工作，其中全國綠能貪瀆案件，應全力查緝，溯本清源，打擊綠能蟑螂，最高檢察署已與警、調、廉規劃查緝專案，須嚴查速辦並從重量刑。

法務部長鄭銘謙表示，當前檢察業務最重要的3大面向：1.嚴懲犯罪—嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪。2.柔性司法—建構毒藥癮者全面不漏接之更生保護，完善「一路相伴」核心服務。3.提升檢察效能—運用有限資源提供檢察機關同仁最大的支持與關懷。

鄭銘謙期盼檢察機關結合犯罪被害保護協會、更生保護會提供溫暖有感之柔性司法措施，同時感謝及肯定負重前行的檢察機關同仁，法務部將致力提供更優質的辦案空間，期許貫徹檢察機關嚴懲犯罪、發揮柔性司法的重要目標。

檢察總長邢泰釗表示，打擊黑、金、槍、毒、詐等犯罪為檢察機關當前最重要的工作，應全力查緝，並要切實辦理全國綠能貪瀆案件，溯本清源，打擊綠能蟑螂，為維護國家能源政策及廠商與民眾權益，他也勉勵全體檢察官堅持自制與自律，務需廉潔自持、謹言慎行，維護職位榮譽，堅持司法獨立，保持客觀義務，精進專業智能。

台高檢署檢察長張斗輝表示，台高檢署也將在打擊各項犯罪上，持續強化各項聯繫平台功能，邀請各部會進行研議，提升查緝犯罪效能。也請各檢察機關積極結合更保、犯保及各項社會資源，連結所轄地方政府及社會保護資源，提供各項有感之司法保護措施，持續發揮團隊作戰精神，積極做好嚴懲犯罪、發揮柔性司法的重要工作。

台高檢今天的全國檢察長業務座談，包括法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、法務部政務次長黃世杰、檢察司司長郭永發、保護司司長林嚞慧、全國各高分檢及地檢署檢察長，就檢察業務之現況及發展進行討論及交換意見。

會議由台高檢署就當前打詐策略及詐欺情勢、緝毒工作重點、毒品戒癮與復歸、打擊妨害綠能產業發展犯罪策進作為、國土保育及環保犯罪查緝、犯罪被害人權益保障及婦幼保護安全因應作為等重要議題進行報告，讓與會各檢察機關瞭解各類犯罪現況及掌握嚴懲犯罪之整體策略及作為，與會的檢察長也提出建議或待解決事項，共商解決對策。