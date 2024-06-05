工商業大戶要多負擔了！經濟部長郭智輝今(5日)表達，反對再拿政府公務預算補貼台電，對於虧損怎麼處理？強調電價要如實反映成本，未來農漁、學校、軌道等電費補貼，應回歸政府各單位用預算編列，剩下的他會儘量穩住民生與小店家電價，多調整用電大戶(工商業)。

今年4月電價調漲11％，其中政府補貼了千億，否則漲幅會加倍。但是郭表態反對由政府補貼，如此破洞怎補？他強調台電一定要反映成本 ，電價要如實反映。

郭說個人會主張民生、小店家電價努力去穩住 ，至於弱勢團體與民眾的電費，由政府另外編列社福預算去補。剩下的(成本)再由大戶去反映。畢竟用電大戶與用電小戶如果電價一樣，這樣公平嗎？

經濟部說明，如果不由政府補助，那麼未來就是把現有給農漁業、學校、軌道等電費未漲補貼，回歸各部會用自己預算去編列，而不是台電吸收。再來，民生用電、小商家用電電價仍需要維持一定保障，所以剩下會由用電大戶去反映成本。