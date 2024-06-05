民進黨政府過去喊出「2025非核家園」願景，規劃天然氣發電將佔五成，但內部有接收站衝擊藻礁生態爭議，外部則有進口運輸不穩定的隱憂。民進黨立委林岱樺今(5日)質詢時質疑，位在高雄的永安液化天然氣接收站，以前平均每天都會有1艘運輸船靠港卸貨，但之前在大陸圍台軍演時，竟發生3天都沒有天然氣運輸船到港卸貨的情況。台灣天然氣備料才7天，真能允許這事發生嗎？她建議30％現貨由台電採買，自負盈虧。

林岱樺今(5日)在質詢經濟部長郭智輝時提到，台灣每年約有400航次的LNG船運輸天然氣到永安和台中2個港口，也就是平均每天都會有1艘船要靠港卸貨，但在5月23、24日大陸軍演時，竟然連續3天沒有任何一艘天然氣運輸船到台灣港口卸貨。就是因為採購模式跟貿易免條款因素，讓外籍船長拒絕穿越軍演範圍進港卸貨。她質疑，「台灣天然氣備料的天數才7天，真能允許這樣的事情發生嗎？」

林岱樺表示，目前中油天然氣採購約30％採現貨購買，「我具體建議，除了這百分之30的現貨由台電來採買，自負盈虧，限制他的行為。他的30％的自由採購採FOB（Free On Board船上交貨條件。賣方須負責將產品裝載至船上，而買方則是負責裝載後的所有活動）的運輸方式，完全用在發電！不可以去給我搶中油他現在在天然氣的銷售市場！」中油在資產的活化部分，他也是給台電提供港口、租用，高雄永安跟中油天然氣人才，一起共訓。

郭智輝表示，「會後再跟您報告，我會考慮！」