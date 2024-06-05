展望後市，集團持續展店，同步提升營運效率、汰弱換強，目前全台已達339家門店。6月為畢業季、謝師宴旺季，旗下品牌推出相關行銷活動，「王品牛排」8人平日到店用餐，可招待其中1客「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」，「西堤牛排」10人用餐即享9折，即日起開放訂位。

受惠於母親節聚餐需求，王品集團5月業績顯著升溫，特別是5／11-5／12連續2天單日營收突破1億元，刷新集團單日營收新高紀錄，來客數逾16萬人次，諸如「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「享鴨」、「青花驕」等品牌餐期爆滿，表現亮眼。深受家庭客喜愛的中餐品牌「享鴨」共有3家門店5月營收突破千萬，加上「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」等3大品牌，集團5月合計共誕生8家千萬大店。

展望後市，集團持續展店，同步提升營運效率、汰弱換強，目前全台已達339家門店。6月為畢業季、謝師宴旺季，旗下品牌推出相關行銷活動，「王品牛排」8人平日到店用餐，可招待其中1客「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」，「西堤牛排」10人用餐即享9折，即日起開放訂位。