為讓小朋友們更深入瞭解警察工作內容， 高雄六龜國小30位小朋友，由老師帶領到義寶派出所進行參訪，員警自製交通、毒品等宣導圖片，並介紹警察的常用裝備，讓小朋友們興奮地試穿警察的防彈背心、反光背心和警帽，透過生動活潑的解說，改變小朋友們對警察嚴肅形象的認知。

30位小朋友們看見警用巡邏車及可愛的大頭警察娃娃，眼睛都亮了，紛紛上前要求合照，警員現場指導小朋友「基礎防身術」，教導小朋友遇到危險時，如何以最快方式脫困，同時灌輸「報案撥110，家暴撥113，反詐騙撥165專線」等重要觀念。

六龜分局長何正光表示，透過學校等教育機構參訪派出所的機會，讓學童更深入瞭解警察的工作，警方除了強力執法外，也透過各種活動將婦幼安全、犯罪防治和交通教育觀念教導給學童，讓孩子們知道當他們需要幫助時，不需害怕向警察求助。

為讓小朋友們更深入瞭解警察工作內容， 高雄六龜國小30位小朋友，由老師帶領到義寶派出所進行參訪，員警自製交通、毒品等宣導圖片，並介紹警察的常用裝備，讓小朋友們興奮地試穿警察的防彈背心、反光背心和警帽，透過生動活潑的解說，改變小朋友們對警察嚴肅形象的認知。

30位小朋友們看見警用巡邏車及可愛的大頭警察娃娃，眼睛都亮了，紛紛上前要求合照，警員現場指導小朋友「基礎防身術」，教導小朋友遇到危險時，如何以最快方式脫困，同時灌輸「報案撥110，家暴撥113，反詐騙撥165專線」等重要觀念。

六龜分局長何正光表示，透過學校等教育機構參訪派出所的機會，讓學童更深入瞭解警察的工作，警方除了強力執法外，也透過各種活動將婦幼安全、犯罪防治和交通教育觀念教導給學童，讓孩子們知道當他們需要幫助時，不需害怕向警察求助。