瞄準台灣生技業的研發和資金能量，香港亞證環球藥業（Asia Scientific Global, ASG）5日首次在台灣公開亮相，執行長洪堯國表示，旗下有四項新劑型藥「505(b)(2)」開發中，進度最快的男性性功能障礙新藥，預計今年向美國提交臨床試驗前申請（pre-IND），並進入臨床一期。

最受關注的男性性功能障礙新藥，為吸入劑劑型，由於在老鼠的實驗中，2-5分鐘老鼠即有反應，也讓ASG團隊深具信心，目前也積極啟動A輪募資，金額約6.5億元。

成立於2022年的ASG，實收資本額超過兩億元，大股東為來自於創辦亞洲證券（後被元大證券合併）洪家，持股逾七成。主要經營團隊遍及台灣、香港、加拿大與新加坡，除在台灣設有實驗室，今年也計劃今年於新加坡成立第二實驗室。

ASG定位是運用藥物飛粒製控工藝aPPC（Aero-Particles Process Control Technology）平台，將口服、注射等劑型轉換為乾粉吸入劑平台，導入人工智慧(AI)藥物研發工具，擁有自身專利的膠囊型吸入劑裝置專利。

洪堯國表示，亞證藥（ASG）已有四項產品線鎖定共四項適應症，包括：男性性功能障礙、化痰、肺結核，以及作用於中樞神經系統的止痛藥。

其中，肺結核的Alpha，因傳染病實驗室等級要求較高，研發暫且放緩外，其中三項已進行至毒理實驗階段。

進度最快的男性性功能障礙的Beta已順利通過毒理試驗，由於治療男性性功能障礙，現有藥物達濃度最高時間均須至少四十分鐘至兩小時；ASG 以改良型藥物處方設計，以吸入式藥物傳輸，不僅可加速藥物的吸收，輔以 ASG 特殊便攜型且現代化的裝置設計，更可增加使用之便利性。目前已規劃2024~2026年分階段進入全球多國多中心臨床試驗，力拚今年進入臨床一期。

ASG表示，吸入劑型具有能快速發揮藥效、可鎖定特定標靶部位作用的特色，且能減少藥物劑量、降低副作用發生，尤其對肺部局部治療、性功能障礙等需快速作用的適應症，以及能可望透過鼻腔黏膜進入腦部的中樞神經藥物，特別適合改良為吸入劑型。

另外，ASG也運用專利的語言模型加知識圖譜AI平台，加速505(b)(2)新藥研發中，包含使用AI從文獻查找可開發的標的、評估吸入性藥物的空氣動力學相關數據等。