被封「美女CEO」的保養品牌創辦人夏筠婷，近期受到AI換臉不雅片外流影響，目前已關閉臉書跟IG，但她日前接受《中天新聞網》專訪，透露近期的心境，坦言從創業以來就遭受許多質疑，更忍不住落淚表示「有想過退出自媒體的念頭」。

根據《中天新聞網》報導，夏筠婷表示自己很喜歡賣東西，踏入社會初期曾被上游代理商詐騙損失1、2百萬，還加入過老鼠會，就連剛創立品牌也被質疑質疑是「老鼠會」、「非法詐騙」，但她直言：「老鼠會比較像是用人賺錢，微商是你賣產品才有錢。」強調自己的微商只是從事商品買賣。

夏筠婷說到，從小就知道自己不喜歡念書，大學時為了拚事業轉到夜間部，到處接觸各種工作，找尋適合自己的事業，同時經營自媒體，在大學尾聲就已累積千萬資產；她表示自己是先當網紅才當老闆，剛創業時每天只睡6小時，花最多時間在陪伴粉絲、拍攝短影音，在IG累積近百萬粉絲，抖音也有40.3萬粉絲追蹤。

不過隨著名氣提升，夏筠婷也不斷遭到檢視，近期連續遭質疑旗下品牌誇大不實、AI不雅片流出等負面消息，讓她坦言「我覺得每一個自媒體者，一定花了超級超級多時間在做作品，要挑素材、從頭到尾看一遍、剪出好的片段、上特效上字幕、想主題…像那些很優秀YouTuber受到抨擊的時候，我其實都很難過，當然今天發生自己身上我也很難受。」

夏筠婷淚訴暫別自媒體。（圖／Youtube 中天娛樂頻道）

夏筠婷解釋拍影片是希望大家下班後可以放鬆，卻引起有些人質疑在炫富、曬名車，對此，她澄清這是她的日常，「讓大家累積非常非常多的仇恨值，這讓我很無力，別說我，當他們有一個好的成績的時候PO出來都是在炫耀嗎？還是它是可以很激勵人心的？」雖然認為做自媒體本會受評論，但「現在的言論是比較刺激性、已經很瘋狂的地步」，甚至影響到現在的生活，「走在戶外看到其他人拿手機都會擔心『是不是在罵我？』現在除了工作已經不太敢出門」。

她接著表示自己不希望呈現負能量，「可能有些人已經過得夠辛苦了，還要看我苦惱安慰我？我覺得人設都是想要表達我們最好的那一面，開心的、好笑的，但每一個人設後面一定會有不為人知的時候」，然而，現在的她時常會收到勒索、威脅、言語暴力的訊息，「我覺得有點不健康，這已經變成是做自媒體人就一定得承受這些…」她越講越激動，甚至忍不住眼淚潰堤，「我想說我不要做自媒體，我覺得好像『我存在是一件就對大家不好的事情…』」宣布暫時退出自媒體經營，稍作休息。

夏筠婷提到有很多私訊，攻擊她是不是做八大？怎麼會那麼有錢？令她相當無奈，「我覺得真的太離譜！台灣對於女性成功這件事情好像有非常非常大的仇恨值，我覺得現在女生越來越厲害是事實，各行各業都是，甚至女生會為了家庭、小孩做更多工作上的付出，但是好像一旦女性有成功就是負面的，我覺得讓我最沮喪的是這個」，就連現在要向粉絲說：「我一定會好起來！大家不用擔心！」都害怕引來更激進的言論。

夏筠婷淚訴暫別自媒體。（圖／Youtube 中天娛樂頻道）

最後，她以創業過來人的心情分享：「創業一開始一定會有很多的不順利，又或者是身邊的人開始看你不順眼，都是很正常的。因為不是每個人都這麼有勇氣踏出舒適圈去做一些不一樣的事情，但是你們一定要堅持下去，只要你做這件事情是有動力、是開心的。」針對外界對她品牌的質疑，她也表示每個人都很努力，期望大家都能支持、鼓勵每個台灣新創品牌。

夏筠婷淚訴暫別自媒體。（圖／夏筠婷 提供）

夏筠婷淚訴暫別自媒體。（圖／夏筠婷 提供）

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