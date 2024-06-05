屏東縣某科大5日驚傳有人墜樓，一名行政助理不明原因墜樓，救護人員到場時發現鍾男已無生命跡象，送醫後搶救不治。

據了解，鍾男58歲，在校服務約30年，在5日下午4時許墜樓；校方表示，鍾男墜樓原因不明，正在釐清事發過程，將協助家屬處理後續事宜。

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