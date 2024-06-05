黃仁勳重承諾的真男人！行程滿檔依舊兌現承諾

2024台北電腦展（Computex 2024）吸引國際大咖來台，包括輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等先後抵達台灣參展，繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，今又受廣達董事長林百里邀約前往台北市內湖區「喜相逢麵館」用餐，而在用餐前黃仁勳也去之前造訪的「春韭私廚」打招呼，這也讓網友驚呼「黃仁勳真是個重承諾的真男人啊！」引發討論。

臉書粉專貓大爺粉絲團今（5）日表示，「黃仁勳真是個重承諾的真男人啊！」該粉專提到，「原本只是5月30日在『磚窯餐廳』吃飯時，巧遇以前造訪過的『春韭私廚』員工剛好也在該餐廳用餐，春韭員工熱情的邀請黃仁勳再次光臨」，而當下黃仁勳也答應，並「打勾勾」約定。

該粉專最後也說，「本想只是巧遇，沒想到6月5日黃仁勳還是在百忙中去『春韭』打個招呼，雖說行程都已安排好，沒有留下來正式用餐，但真的兌現承諾！」

據了解，黃仁勳有在該店喝雞湯，同時因為晚上還有飯局，因此店家準備銀絲卷讓他外帶，店家也熱情表示「不用付錢」，但黃仁勳堅持留下800美金紙鈔，暖心行為也讓網友大讚「好用心好有心」、「黃仁勳真是一個美好到不行的典範」、「春韭好吃...」、「皮衣就是帥」。