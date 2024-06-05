南投縣長許淑華等來賓出席日月潭水上運動訓練中心揭牌典禮，將提供西式划船、輕艇等選手更優質完善的訓練環境。（楊靜茹攝）

南投縣魚池鄉日月潭月牙灣是培育西式划船、輕艇國手搖籃，選手卻在臨時搭建的簡陋鐵皮屋進行克難訓練，缺乏專業場地，各界爭取下斥資8125萬元興建日月潭水上運動訓練中心，南投縣長許淑華5日出席揭牌典禮，強調水訓中心提供選手更優質完善的訓練環境，有助選手挑戰極限、更創佳績。

日月潭水上運動訓練中心包含重量訓練室、選手及教練休息室、教室、餐廳、艇庫等，培育西式划船、輕艇選手。（楊靜茹攝）

日月潭水上運動訓練中心由教育部體育署補助6500萬元，縣府配合款1625萬元，共斥資8125萬元興建地下1樓、地上3樓的建物，獲得綠建築銅級標章，包含重量訓練室、選手及教練休息室、教室、餐廳、艇庫等，除提供縣內選手訓練，也提供國立暨南國際大學、國立台灣體育運動大學、國家代表隊選手培訓，5日選手慶賀「歡喜入厝」，列隊歡迎來賓。

西式划船、輕艇選手慶賀日月潭水上運動訓練中心「歡喜入厝」，列隊歡迎南投縣長許淑華等來賓。（楊靜茹攝）

日月潭水訓中心落成揭牌，南投縣長許淑華及體育署副署長房瑞文、日月潭風管處處長柯建興、行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫，還有南投縣議員謝明謀、石慶龍、林芳伃、王秋淑、陳淑惠、黃春麟等來賓開心出席。

許淑華說，縣內體育好手20多年來共獲得1百多面金牌，輕艇划船就囊括38面金牌，超過3分之1的金牌數，輕艇、划船是體育競賽奪牌重點項目，月牙灣訓練水域培育很多奧亞運國手，如：全運會創下划船單人雙槳連續18年9連霸金牌紀錄的汪明輝，雙人雙槳8連霸金牌紀錄的蔡文輝，2018雅加達亞運女子單人雙槳銀牌黃義婷等，都是縣內培育的國手。

許淑華表示，過去月牙灣水訓場地簡陋，運動員住鐵皮屋，也沒有艇庫，環境克難，為了提供縣內划船、輕艇選手更優質的訓練環境，縣府排除萬難，申請國有土地變更使用分區，並撥用現址作為訓練中心用地，工程歷時3年，水訓中心總算落成，將提供選手更優質完善的訓練環境，期待未來南投縣的子弟兵，繼續在全國及國際性的運動賽事更創佳績。

水里商工划船隊總教練彭坤郎說，日月潭水域寬廣，可設置符合國際標準的2200公尺西式划船賽道，加上水量豐沛、風勢穩定、不受潮汐與水流影響，能展現中高海拔的訓練成效，是國內最佳划船輕艇訓練場域，也曾舉行划船國手選拔賽，隨著水訓中心落成，提供專業訓練場地及設備，有助培訓更多優秀選手。創造新里程碑。