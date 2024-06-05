陳姓香油錢大盜破壞功德箱外鎖，企圖偷取香油錢。（蕭嘉蕙攝）

台東市新園里土地公廟三度遭香油錢大盜光顧，僅功德箱被破壞，香油錢無損失。（讀者提供／蕭嘉蕙攝）

台東市近期出現身香油錢大盜，陳姓男子三度光顧新園里某土地公廟，前兩次佯裝信徒行竊失敗，昨（4）日再次下手，被乩童撞見形跡鬼祟，識破手腳，當場人贓俱獲，警方獲報到場，依加重竊盜罪移送偵辦。

陳男上周末首次前來土地公廟，先將監視器鏡頭轉向角落，但樣貌早已被拍得一清二楚，再破壞功德箱外鎖，廟方人員此時正好出現，陳男只好倉皇離去；隔日傍晚再次前來，入內參拜後便離去，行為令人疑惑，難道是祈求行竊順利。

昨晚陳男第三度到廟行竊，躡手躡腳地溜到功德箱旁蹲下，正準備偷取香油錢時，宮廟乩童恰好路過，比對監視器拍下的畫面，發現正是同一人，隨即報警處理。

乩童呂春長表示，平日習慣繞宮廟散步運動，昨日多繞一圈，發現竊賊蹲在功德箱旁行為可疑，上前詢問，對方回答在添香油錢，難以令人信服。

他說，因為多次遭竊賊光顧，當下聯絡宮廟主委傳來監視器拍到的「賊樣」，一看發現眼前的男子就是竊賊，立刻報警。

廟公易川旗提到，陳嫌己經好幾次到此作案，每次都先剪電線，再故作上香，其實都是破壞鎖頭想偷香油錢，還好都沒得逞，但是一偷再偷，還是令人氣憤。民眾直說「人在做，天在看」。

台東警察分局利嘉派出所所長郭金義表示，員警到場後將陳姓犯嫌依現行犯逮捕，後續將依加重竊盜罪移送偵辦。由於陳嫌犯案行跡遍及台東全縣，其它鄉鎮員警也循線前來認人，目前擴大偵辦中。