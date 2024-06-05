想以最難忘、最具客家特色的婚禮與伴侶結為連理嗎？還有萬元禮券、藍衫禮服、婚紗攝影、創意婚禮、精美禮品及好禮摸彩，這麼多的優惠好康，只有在高雄「Hakka婚禮」！即日起至7月30日止，不限性別、年齡、國籍都歡迎報名參加，名額只有20對，報名成功還可獲得報名好禮！

最難忘、最具客家特色的婚禮就在高雄「Hakka婚禮」!（圖／高雄市客家事務委員會）

高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞表示，今年高雄「Hakka婚禮」以「雨豆樹下的約定」作為主題，在高雄市新客家文化園區雨豆樹林下，布置浪漫婚禮氛圍，雨豆樹下的每一片樹葉都如同證婚人般，見證每對新人堅定愛情，給予滿滿的祝福，鼓勵今年要結婚新人不要錯過這場與眾不同的客家婚禮儀式，每個儀節都蘊含著客家飲水思源以孝傳家的家庭倫理與精神。錄取的新人，每對可獲得一萬元禮券、10組唯美婚紗照電子檔、客製化精緻禮品，還能參加好禮摸彩，讓新人們帶永恆的記憶及浪漫的回憶兩憶回家，更有滿滿的祝福和甜蜜的幸福！

錄取的新人，每對可獲得一萬元禮券、10組唯美婚紗照電子檔、客製化精緻禮品，還能參加好禮摸彩。（圖／高雄市客家事務委員會）

「Hakka婚禮」報名至113年7月30日截止，有興趣的未婚朋友趕快線上報名（https://reurl.cc/r9rLdr），或上高雄市政府客家事務委員會官網（http://chakcg.kcg.gov.tw）查詢；前20名資料完整，成功報名的新人，還可以獲得精美禮品！