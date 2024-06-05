台積電（2330）5日召開董事會，為未來發展做出一系列重大決策與投資部署；台積電董事會核准資本預算高達173.56億美元，用於建置與升級先進製程、封裝、成熟及特殊製程產能，以及新建廠房與擴充設施；龐大投資乃基於市場需求預測及技術開發藍圖，旨在滿足長期產能規劃所需。

另外，為強化財務實力並降低匯率風險，台積電將增資不超過50億美元，予旗下百分之百子公司TSMC Global Ltd.，以強化集團資金布局與運作。硬體擴產之餘，台積電也高度重視人才培育的長期投入。董事會核准捐贈國內頂尖大學與高中總計不超過40億新台幣，用於長期半導體研究教學與人才培育計畫，厚植未來人力資源。

除了對外投資，台積電同時維護內部員工激勵措施，為抵銷發行限制員工權利新股可能導致的股權稀釋情況，台積電將自集中市場買回3,249仟股普通股作為因應。

綜觀這一連串決策，台積電顯然在全方位布局未來發展，包括擴大製程產能、加強封裝實力、延攬人才、強化財務體質等；作為全球半導體龍頭廠商，台積電所做的長遠部署，正呼應企業永續經營的決心。