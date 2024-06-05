手段兇殘！黑幫點燃「繞身鞭炮」凌虐 竹聯幫明仁會花蓮分會長栽了。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

竹聯幫明仁會林姓花蓮分會長，涉嫌多起暴力討債，甚至用鞭炮纏繞在被害人身上，點燃爆炸凌虐，刑事局偵查第二大隊將林嫌等12人檢肅到案，依組織、恐嚇取財、殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌送辦，因組織、詐欺案遭通緝的林嫌解送歸案。

林嫌被花蓮地方法院判刑4年6月確定，未入監執行遭通緝，林嫌以花蓮縣一間機車行當堂口吸收成員，從事暴力討債，刑事局偵二大隊統合北市、花蓮縣、桃園市警察局組成專案小組，報請花蓮地檢署指揮偵辦。

林嫌去年7月間以被害人積欠賭債為由，對被害人以言語恫嚇、跟監其妻女、砸毀車輛等手段，逼迫其交付錢款，致使被害人心生畏懼連夜搬離住家。

另該幫會成員與黃姓被害人因細故發生糾紛，竟持辣椒水、刀械、棍棒等凶器砍殺，並強擄被害人前往花蓮大橋附近空地，續以鞭炮纏繞被害人並點燃爆炸，造成被害人頭部撕裂傷、全身多處燒燙傷及擦挫傷。

專案小組發現，林嫌雖通緝在外，但幫會成員仍經常舉行幫派聚會，警方今年3月27日掌握林嫌在公祭後到花蓮縣某餐廳聚會，立即執行同步拘提、搜索勤務，檢肅林嫌到案並送監執行，全案總計查獲12人到案、搜索8處所，查扣制式手槍1枝、非制式手槍1枝、彈匣2個、子彈40顆、開山刀、彈簧刀、電擊槍、現金10萬餘元、協議書及作案聯絡用手機等贓證物。