新光三越年中慶6月6日起盛大登場！自6月6日至23日舉辦夏日購物季擴大會員回饋活動，以《夏日會員嘉年華》為主題，邀集六大銀行共同舉辦會員點數翻倍送活動。新光三越台中店長許宜敬表示，新光三越台中店今年前五月累計營收仍維持成長，為衝刺上半年營收，此次年中慶主要是想擴大回饋80萬名支持新光三越台中店的忠誠會員，不僅祭出會員點數翻倍送，還有機會抽韓國首爾來回機票、渡假Villa等大獎，整檔活動業績目標上看10億元。

新光三越台中店夏日購物季擴大會員回饋活動，首五日全館單筆滿5,000送1,500 skm points、名品／大家電／法雅客／istore單筆滿1萬送3,000點，最高回饋翻10倍！6／11~6／16點數還可雙倍折抵，化妝品與服飾單筆滿3,000扣1,000點（價值100元）即可抵200元；新會員即可獲得100點，並有機會抽首爾來回機票，還有扣20點即可免費抽渡假Villa、奢華露營、渡假飯店等大獎。

新光三越還精選10項熱門夏日家電舉辦卡友禮回饋兌換，刷卡滿額即可將節能除濕機等熱門家電帶回家！另外，集結資生堂等7大品牌、9大抗夏必備商品，點數888點即可兌換價值2,800元以上避暑美妝，抗夏美顏手機一掃即可換！

新光三越年中慶擴大會員回饋推出保養、家電、旅行、夏日冰品扣點驚喜價5折、夏季保養精華熱賣組5折起，備貨多一成；煥顏奇肌、新品彩妝等新品搶先上市，並且號召館內女性流行服飾推出今夏最夯風格服飾，如non stop牛仔外套、渡假洋裝等，搶先下殺5折起優惠。

搶搭2024巴黎奧運列車，新光三越年中慶推出30家品牌同慶世界運動賽事應援，足球歐冠盃、世界滑板日、高球美國公開賽式款等，例如ADIDAS 德國隊主場球員版足球上衣，獨家搶先販售；夏日一級節能、一機多用雙軌家電熱銷商品推薦，如Electrolux雙效涼風循環頂級空淨機，以及毛孩話題年度新品Philips飛利浦寵物抗敏空氣清淨機等，都是夏日購物熱門必購家電！

此外，新光三越6月起陸續引進話題新櫃與美食，包括英國頂級保養品牌ELEMIS，絕佳的親膚配方與奢華的療癒體驗，讓居家保養成為如同SPA般的美好體驗；還有結合復古與現代風格的韓國新銳墨鏡品牌BLUE ELEPHANT，是眾多韓國藝人日常穿搭必備單品！

另外，新光三越還集結四家人氣美食甜點，包括風靡加州灣區的巴斯克蛋糕BASUKU、網路人氣最高宅配甜點~瑞瑞食研所（主打國王巴斯克，單日熱銷破7,000顆，及獨家開賣的法式千層捲，開賣即秒殺）、還有隱身在鄉村田園的歐洲味~奧地利廚房、隱藏巷弄內的可麗露專賣店花磚甜點，都是夏日限時限量的必搶美食！