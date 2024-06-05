佳世達表示，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。
佳世達率領大艦隊共20家企業參加台北國際電腦展COMPUTEX，展出七大領域AI智慧解決方案。旗下其陽展出的雙相浸沒式液冷解決方案、友通和英特爾合力打造的AI智慧節能充電樁概念機等，均備受矚目。
佳世達（2352）5月合併營收164億元，較上月成長3％，較去年同期減少4％。今年前五個月合併營收為793億元，較去年同期減少5％。
佳世達表示，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。
佳世達率領大艦隊共20家企業參加台北國際電腦展COMPUTEX，展出七大領域AI智慧解決方案。旗下其陽展出的雙相浸沒式液冷解決方案、友通和英特爾合力打造的AI智慧節能充電樁概念機等，均備受矚目。
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