佳世達表示，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。

佳世達率領大艦隊共20家企業參加台北國際電腦展COMPUTEX，展出七大領域AI智慧解決方案。旗下其陽展出的雙相浸沒式液冷解決方案、友通和英特爾合力打造的AI智慧節能充電樁概念機等，均備受矚目。

華新5月營收月增2.98％ 年減11.48％
長科＊5月合併營收月增1.9％
聯電5月營收195億元 月減1.17％ 年增3.89％
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者