佳世達表示，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。

佳世達率領大艦隊共20家企業參加台北國際電腦展COMPUTEX，展出七大領域AI智慧解決方案。旗下其陽展出的雙相浸沒式液冷解決方案、友通和英特爾合力打造的AI智慧節能充電樁概念機等，均備受矚目。