即將在8月3、4日父親節檔前夕於高流登場「2024 真愛秀·藍寶石大歌廳」，邀來金鐘綜藝主持天王胡瓜帶領子弟兵歐漢聲、賴慧如執掌主持棒預備掀起「金曲綜藝之夜」狂潮，兩天演出陣容更是一口氣匯集演藝圈老、中、青三代菁英，包括余天、黃西田、阿吉仔、秀蘭瑪雅、曾心梅、李翊君、林俊逸、曹雅雯、蔡昌憲、邵大倫、李子森、杜忻恬、向蕙玲、蔡佳麟等藝人共襄盛舉。

歌藝精湛的金曲歌后曾心梅、秀蘭瑪雅、曹雅雯全都請到現場，值得一提的是，曾心梅與秀蘭瑪雅兩人先前曾一起與余天、黃西田在同個活動上合作過，這次在主持人胡瓜的號召下而在藍寶石再次相遇，且又是同一場演出，兩人覺得既開心又榮幸；提及這位金曲主持天王，曾心梅自曝跟胡瓜在20多年前就曾一起做秀同台，而且當時還與他跟孔鏘老師遠赴南美洲一起登台演出。

她表示：「瓜哥很照顧後進，會事先跟你說如合作互動，橋段怎麼鋪，就是希望我們在台上的演出效果是最好的。這次在瓜哥的帶領下演出藍寶石，覺得非常安心，加上有老夥伴孔鏘老師，也稍稍透露一下我們也會有一段小小的表演橋段，請大家拭目以待。」

與孔鏘有著長年合作默契的曾心梅還透露與這位音樂鬼才孔鏘老師和合作趣事，她笑說：「我們有一起主持在嘉義錄影的歌唱節目，有時候孔鏘老師因為太忙太累，會做坐高鐵睡過頭，結果當天主持酬勞有一半都花在做計程車上。」