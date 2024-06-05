年約40歲李姓男乩身在廟前走陣、起乩時，突身體朝左方傾倒，頭撞擊地面後不醒人事，過程被一旁民眾拍下。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台中市一間宮廟日前6月1日到嘉義縣梅山玉虛宮進香，年約40歲李姓男乩身在廟前走陣、起乩時，突身體朝左方傾倒，頭撞擊地面後不醒人事，經送醫搶救宣告不治，5日嘉義地檢署法醫解剖，判定乩身為心因性死亡。

當天男乩身昏死過程也被一旁民眾錄下，只見2名男乩身一前一後走到玉虛宮前廣場，兩人起乩、起陣法時，後方的李男身體搖搖晃晃往前傾斜，隨即頭部撞擊地面，一度呈現頭、膝著地詭異狀態，一旁信眾連忙上前查看，圍在昏倒乩身旁，隨即有人大喊「通知119」，接著眾人合力將乩身抬至路邊等候救援。

雖當下一名懂得急救的幼兒園老師見狀立即衝上前做CPR，嘉縣消防局救護人員趕到接手後，馬上使用AED電擊，但李男到院前仍無呼吸心跳，經急救宣告不治。

這起乩身起乩離奇死亡事件，嘉義地檢署檢察官、法醫相驗後，指死者沒有慢性病史，外觀也無明顯的致死外傷，訂於今天解剖以釐清死因，最後研判是心因性死亡。