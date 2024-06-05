ASPEED AST2700系列遠端伺服器管理晶片（BMC），該產品於本週稍早在台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）上首次亮相。

據悉，Supervyse OPF提供一個基於標準的真正OpenBMC解決方案，支援最新的Intel、AMD和NVIDIA伺服器平台，並擁有如Redfish、RAS、PFR（Platform Firmware Resiliency, 平台韌體保護與恢復）等豐富功能，憑藉其現代化且非專有架構，Supervyse OPF旨在能隨著業界標OpenBMC專案的不斷變化而持續發展和更新。

另外，系微也宣布與數位安全 SaaS（軟體即服務）業者SecEdge公司達成策略性合作，透過密切整合系微的Supervyse OPF OpenBMC韌體與SecEdge的SEC-TPM晶片對雲端BMC安全解決方案，能提升OpenBMC韌體的安全性。

系微指出，此次合作主要透過SecEdge安全平台，將SEC-TPM（信賴平台模組）軟體與系微的

OpenBMC韌體整合，並運作於信驊科技的AST2600 TrustZone中，創造出 「硬體 」的信任根（root-of-trust），實現下一代系統安全性，而不需獨立的TPM。這一個獨特解決方案將啟用 TPM提供的許多先進安全功能，包括但不限於安全韌體更新，以及從BMC晶片到雲端建立IPSEC （Internet Protocol Security, 網際網路安全協定）通訊通道的能力，分離資料和管理平面等等。