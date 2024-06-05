SBTi係由CDP、聯合國全球盟約(UNGC)、世界資源研究所(WRI)及世界自然基金會(WWF)共同發起，協助企業採用一致之科學方法並依所屬產業脫碳路徑設定中長期減碳目標，以達成控制全球平均升溫不超過1.5℃或2℃目標，兆豐金控正式通過科學基礎減量目標審查後，將依循所設定之目標，全面落實減碳規劃方案。

金融業溫室氣體排放主要來自於範疇三投融資組合之財務碳排放，兆豐以2022年為基準年，採用碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF)方法學完成範疇三投融資碳盤查，再遵循SBT規範設定範疇一、二與範疇三投融資具體減碳目標及路徑，並通過集團去碳化策略，承諾2040年以前全面退出燃煤電廠及非傳統油氣業投融資，為落實氣候治理精神，訂定《永續金融政策》、《氣候風險管理準則》，並擴大《ESG永續發展產業及高風險產業管理要點》納管高碳排產業範疇及增訂《煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》。

自身營運部分，兆豐金控推動系統性減碳措施，除導入各項國際ISO標準、綠建築及太陽能分行，推動集團自有總部辦公大樓使用綠電外，同時鼓勵集團同仁落實節能減碳措施，以達成自身營運碳排至2030年減量42％。

為協助企業面對全球氣候變遷進行低碳轉型，本次針對投融資部位之商用不動產、上市櫃股票及公司債投資、公司貸款、發電相關貸款等設定碳排強度目標，兆豐金控亦訂定議合目標與追蹤機制，引導資金流向低碳技術、能源及設備，以支持綠色及永續發展產業。

兆豐金控於2023年底獲金管會邀請，正式加入「永續金融先行者聯盟」，擔任「金融業淨零推動工作平台-跨部門諮詢工作群」負責人，扮演政府、產業及同業間溝通橋樑，發揮金融影響力，以實際行動引領產業淨零轉型。為踐履集團「淨零轉型，兆豐同行」理念，未來將擔任企業低碳轉型之最佳金融夥伴，攜手客戶永續同行、共創綠色商機，邁向亞太金融業永續典範。